Bola volta a rolar na Libertadores Após parada de 60 dias, a bola volta a rolar na Libertadores da América 2025. Nesta semana, serão oito jogos válidos pela ida das oitavas... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bola volta a rolar na Libertadores Sociedade Online

Após parada de 60 dias, a bola volta a rolar na Libertadores da América 2025. Nesta semana, serão oito jogos válidos pela ida das oitavas de final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Eliminatórias: CBF define data da próxima convocação de Carlo Ancelotti

Arábia Saudita faz proposta bilionária por craque do Real

Câmara prepara grupo para debater regulação de redes para crianças