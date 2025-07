Câmara Federal discute produção de cacau e chocolate no Brasil A comissão de defesa do consumidor da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública que discutiu os desafios e oportunidades... Sociedade Online|Do R7 17/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Federal discute produção de cacau e chocolate no Brasil Sociedade Online

A comissão de defesa do consumidor da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública que discutiu os desafios e oportunidades da produção e comercialização do cacau e do chocolate no Brasil. A iniciativa, que partiu do deputado Márcio Marinho (Republicanos - BA), reuniu representantes do Governo Federal, indústria, da agricultura familiar e de entidades ligadas ao setor cacaueiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em Sociedade Online:

Deputada celebra aniversário do ECA e cobra direitos para crianças do sertão

Câmara aprova projeto que destina bilhões do pré-sal a fazendeiros

Estagiário da Rádio Sociedade emociona Jéssica com poema vencedor de festival