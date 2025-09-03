Confiança e Bahia abrem decisão da Copa do Nordeste
Confiança e Bahia começam a decidir a Copa do Nordeste 2025 às 21h30 nesta quarta-feira (3), na Arena Batistão, em Aracaju. O Bahia...
Confiança e Bahia começam a decidir a Copa do Nordeste 2025 às 21h30 nesta quarta-feira (3), na Arena Batistão, em Aracaju. O Bahia chega à decisão pressionado pela recente goleada sofrida para o Mirassol, no Brasileirão. No entanto, a campanha na Copa do Nordeste é sólida: sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Nas fases anteriores, eliminou Fortaleza e Ceará com autoridade. Esta será a 60ª partida do Tricolor na temporada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande final!
