Desemprego no Brasil cai para 5,8%

O Brasil registrou uma taxa de desemprego de 5,8% no segundo trimestre de 2025, a menor desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo IBGE. A taxa representa uma queda expressiva em relação aos 7% do primeiro trimestre deste ano e aos 6,9% registrados no mesmo período de 2024. Segundo o instituto, o país agora soma 102,3 milhões de pessoas ocupadas e 6,3 milhões de desocupadas, o que representa uma redução de 17,4% no número de pessoas em busca de trabalho.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no cenário econômico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

