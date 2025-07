Embasa suspende fornecimento de água em 13 cidades A Embasa anunciou a suspensão temporária do fornecimento de água em Salvador e outros 12 municípios da região a partir das 3h da manhã... Sociedade Online|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

Embasa suspende fornecimento de água em 13 cidades

A Embasa anunciou a suspensão temporária do fornecimento de água em Salvador e outros 12 municípios da região a partir das 3h da manhã da próxima terça-feira (5). A interrupção será necessária para a realização de um grande serviço de manutenção preventiva no sistema de abastecimento, que mobilizará cerca de 500 profissionais divididos em 50 equipes. As ações ocorrerão simultaneamente em estações de tratamento, reservatórios e pontos da rede distribuidora.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre a suspensão e os municípios afetados!

