Energia elétrica gratuita: Saiba como funciona a nova Tarifa Social e quem tem direito

As novas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), entram em vigor a partir do próximo dia 5 de julho, em todo o Brasil. Com a mudança, famílias classificadas como baixa renda, inscritas no CadÚnico, passam a ter gratuidade no consumo de até 80 quilowatts-hora (kWh).

Para mais detalhes sobre como essa nova tarifa pode beneficiar sua família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

