FIFA quer Mundial de Clubes a cada 2 anos, mas calendário pode travar avanço No Destaque Esportivo desta quarta-feira, Toni Silva analisa a proposta da FIFA de realizar o torneio a cada dois anos — e os impasses... Sociedade Online|Do R7 25/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 10h16 )

No Destaque Esportivo desta quarta-feira, Toni Silva analisa a proposta da FIFA de realizar o torneio a cada dois anos — e os impasses que essa decisão pode trazer para o já apertado calendário do futebol, tanto no Brasil quanto na Europa.

Para entender todos os detalhes dessa proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

