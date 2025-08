Hospedagens em Belém são um problema para COP30 O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima (COP30), André Corrêa Lago, afirmou que o evento será realizado... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h18 ) twitter

Hospedagens em Belém são um problema para COP30 Sociedade Online

O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima (COP30), André Corrêa Lago, afirmou que o evento será realizado na cidade de Belém (PA) e descartou qualquer possibilidade de transferência para outra localidade, isso ocorre pelo custo elevado dos hotéis e outras acomodações do estado. A Comissão de Meio Ambiente informou, nesta quarta-feira (6), que o governo continua estudando estratégias para reverter a crise de hospedagem no Pará.

