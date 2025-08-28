IBGE divulga estimativa populacional de estados, capitais e municípios
A população brasileira alcançou 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (...
A população brasileira alcançou 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa um crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.Para chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado, em 2022, e projeta os números anualmente com base em dados como taxas de nascimento e mortalidade. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre as estimativas populacionais e suas implicações. Leia Mais em Sociedade Online:
A população brasileira alcançou 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa um crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.Para chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado, em 2022, e projeta os números anualmente com base em dados como taxas de nascimento e mortalidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre as estimativas populacionais e suas implicações.
Leia Mais em Sociedade Online: