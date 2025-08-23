Logo R7.com
Durante o Balanço Geral de Sábado deste sábado (23), os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam com exclusividade o capitão...

Itapuã ganha Batalhão da PM, estrutura maior e mais policiais nas ruas Sociedade Online

Durante o Balanço Geral de Sábado deste sábado (23), os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam com exclusividade o capitão Aymar Schindler, subcomandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que anunciou em primeira mão na Rádio Sociedade da Bahia a transformação da unidade em batalhão, uma conquista considerada histórica para Itapuã.

