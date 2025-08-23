Itapuã ganha Batalhão da PM, estrutura maior e mais policiais nas ruas Durante o Balanço Geral de Sábado deste sábado (23), os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam com exclusividade o capitão... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Itapuã ganha Batalhão da PM, estrutura maior e mais policiais nas ruas Sociedade Online

Durante o Balanço Geral de Sábado deste sábado (23), os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam com exclusividade o capitão Aymar Schindler, subcomandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que anunciou em primeira mão na Rádio Sociedade da Bahia a transformação da unidade em batalhão, uma conquista considerada histórica para Itapuã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança em Itapuã!

Leia Mais em Sociedade Online:

Novo atacante do Bahia é flagrado em aeroporto de Salvador

Saiba quando acontece o sorteio da Copa do Mundo 2026

Mega-Sena sorteia R$ 28 milhões neste sábado (23)