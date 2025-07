O futuro do Brasil será com muitos idosos e poucos avós Se o tempo segue seu curso natural, é comum imaginar que o envelhecer traga consigo a experiência de ser avô ou avó. Mas essa lógica... Sociedade Online|Do R7 26/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O futuro do Brasil será com muitos idosos e poucos avós Sociedade Online

Se o tempo segue seu curso natural, é comum imaginar que o envelhecer traga consigo a experiência de ser avô ou avó. Mas essa lógica, tão presente na memória afetiva das famílias brasileiras, pode estar mudando. Segundo projeções do IBGE, daqui a 45 anos o Brasil terá cerca de 75,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representará 37,8% da população. Um país, portanto, visivelmente envelhecido. Hoje, já somos a sexta nação com o maior número de idosos no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Para entender melhor essa transformação demográfica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Guarda Municpal prende foragido da justiça

Operação do MP mira organização criminosa no sul da Bahia

Edital oferece 400 bolsas para professores coordenarem Clubes de Ciências na rede estadual