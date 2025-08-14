Operação investiga fraude no cumprimento de contratos do TJBA

Logo R7.com
Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos para apurar possível fraude em contratos de manutenção de equipamentos de refrigeração em unidades do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A Operação Baixa Execução foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14), em Salvador, pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

