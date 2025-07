Policiamento especializado conta com novas viaturas A entrega aconteceu no Largo do Bonfim, em Salvador. Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiamento especializado conta com novas viaturas Sociedade Online

A Polícia Militar da Bahia recebeu, nesta quinta-feira (10), 62 novas viaturas para as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe), que atuam no interior do estado. A entrega aconteceu no Largo do Bonfim, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança pública na Bahia!

Leia Mais em Sociedade Online:

Jerônimo reage à taxação dos EUA e avalia impactos na Bahia

Mudança de comando: Fábio Carille é o novo técnico do Vitória!

Bahia sofre, mas garante vaga nas semifinais da Lampions League