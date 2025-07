Projeto piloto inicia coleta seletiva nas casas de Salvador A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta segunda-feira (28), o projeto piloto de coleta seletiva porta a porta com agendamento online... Sociedade Online|Do R7 28/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h58 ) twitter

A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta segunda-feira (28), o projeto piloto de coleta seletiva porta a porta com agendamento online e uso de veículos elétricos. A iniciativa, chamada Roda – A Reciclagem na Sua Porta, terá duração de cinco meses. O serviço será realizado por cooperativas contratadas por meio de edital e funcionará com base em um sistema digital, no qual os moradores agendam a coleta de materiais recicláveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades sobre a coleta seletiva em Salvador!

