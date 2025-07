Russia e Ucrânia voltam a negociar acordo de paz Acontece na tarde desta quarta-feira (23) em Instabul, na Turquia, mais uma rodada de negociações para um possível acordo de paz entre... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h38 ) twitter

Acontece na tarde desta quarta-feira (23) em Instabul, na Turquia, mais uma rodada de negociações para um possível acordo de paz entre a Rússia e Ucrânia. Este será o terceiro encontro entre as comissões de Kiev e Moscou, que sofrem pressão do presidente estadunidense, Donald Trump, que ameaçou a Rússia com tarifas de 100% caso o governo de Vladmir Putin não chegue a um acordo de paz nos próximos 50 dias.

Para mais detalhes sobre as negociações e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

