Secretaria de Educação convoca aprovados pelo Reda 427 professores foram convocados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) nessa quinta-feira (17), depois de terem sido aprovados... Sociedade Online|Do R7 17/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretaria de Educação convoca aprovados pelo Reda Sociedade Online

427 professores foram convocados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) nessa quinta-feira (17), depois de terem sido aprovados no Processo Seletivo Simplificado para professor do Ensino Profissional pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Os aprovados irão trabalhar na capital e no interior, e precisam enviar a documentação necessária até o dia 31 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Evento promete conectar jovens estudantes ao mercado de trabalho

Ponte sobre o rio Jequitinhonha vai ser reformada

Governo Federal libera receita para ressarcir vítimas da fraude do INSS