Termina hoje prazo para farmácias renovar credenciamento em programa social As farmácias e drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil têm até esta quinta-feira (31) para realizar a renovação... Sociedade Online|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 )

As farmácias e drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil têm até esta quinta-feira (31) para realizar a renovação obrigatória do credenciamento. Segundo o Ministério da Saúde, o procedimento é necessário para que os estabelecimentos continuem aptos a ofertar medicamentos e insumos pelo programa. A exigência havia sido suspensa em 2018 e foi retomada em abril de 2025 como parte das ações de monitoramento para prevenir irregularidades e garantir o acesso regular da população aos serviços.

