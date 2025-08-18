Logo R7.com
Triplo homicídio em Ilhéus choca Fabrício Cunha

Durante o Balanço Geral desta segunda-feira (18), o apresentador Fabrício Cunha falou, com visível emoção, sobre o crime que abalou...

Durante o Balanço Geral desta segunda-feira (18), o apresentador Fabrício Cunha falou, com visível emoção, sobre o crime que abalou Ilhéus, sua cidade natal. Três mulheres, Alexsandra Suzart, Maria Helena Bastos e sua filha, Mariana Silva, foram brutalmente assassinadas a facadas enquanto caminhavam com um cachorro na orla sul da cidade.

Para entender todos os detalhes desse crime que chocou a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

