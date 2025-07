Zambelli aguarda extradição em presídio feminino superlotado na Itália A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), detida na última terça-feira (29), está custodiada no presídio feminino Germana... Sociedade Online|Do R7 31/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h38 ) twitter

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), detida na última terça-feira (29), está custodiada no presídio feminino Germana Stefanini, localizado em Rebibbia, na zona nordeste de Roma. A penitenciária é uma das maiores da Europa dedicadas exclusivamente a mulheres e, em junho, abrigava 369 internas — número acima da capacidade oficial, segundo o Departamento de Administração Penitenciária da Itália, que aponta uma crise no sistema prisional do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação.

