Tarcísio lamenta mortes de universitários em acidente e decreta luto oficial de três dias em São Paulo Governador citou acompanhamento de investigações; tragédia entre ônibus e caminhão deixou ao menos 12 mortos Cidades|Do R7 21/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h49 )

Acidente entre caminhão e ônibus com universitários deixa ao menos 12 mortos no interior de SP Higor Gonçalves/Alta Photo/Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o acidente que deixou ao menos 12 estudantes mortos e decretou luto oficial de três dias no estado de São Paulo em memória às vítimas. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira (21), horas após tragédia entre um ônibus e caminhão, na última noite.

“Amanhecemos com a triste notícia desta tragédia que matou 12 estudantes universitários em um terrível acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Waldir Canevari, na região de Ribeirão Preto. Estudantes que retornavam da Universidade de Franca e tiveram seus sonhos interrompidos”, afirmou o governador.

Tarcísio também citou que o estado irá acompanhar as investigações ligadas ao acidente. “Vamos acompanhar de perto as investigações sobre as razões que contribuíram para esta tragédia. Meus mais sinceros e profundos sentimentos a familiares e amigos das vítimas”, disse, em rede social.

Amanhecemos com a triste notícia desta tragédia que matou 12 estudantes universitários em um terrível acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Waldir Canevari, na região de Ribeirão Preto. Estudantes que retornavam da Universidade de Franca e tiveram seus sonhos… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 21, 2025

O acidente

Um grave acidente na rodovia Waldir Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga, interior paulista, deixou 12 mortos, na noite da última quinta (20). Um caminhão atingiu um ônibus que transportava 29 estudantes universitários. O motorista do caminhão tentou fugir após o impacto e foi preso. 18 vítimas sobreviveram; três estão em estado grave.

Segundo a Defesa Civil do estado, três pacientes seguem internados, estáveis e sem risco de vida. Uma das vítimas sofreu traumatismo craniano e foi transferida para o hospital de Franca. Os demais foram liberados após o atendimento.