Técnico do time sub-20 do Águia de Marabá tem piora do quadro clínico, informa hospital Ronan Rodrigues e um menino de 11 anos estão internados em estado grave; preparador físico morreu

O quadro clínico do técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, apresentou uma piora, segundo informações do último boletim médico informado à família nesta segunda-feira (19).

Além do técnico, um garoto de 11 anos, que viajava com a delegação, continua internado em estado grave no Hospital Regional de Gurupi, em Tocantins. O boletim médico não detalhou quais os procedimentos que tanto treinador quanto o jogador estão recebendo.

O acidente aconteceu enquanto o time, que saía do interior de São Paulo após competir na Copinha, voltava para casa em Marabá, cidade no sudeste paraense, na última quinta-feira (15). Quando o veículo transitava no Km 580 da BR-153, na altura de Santa Rita do Tocantins, bateu em um caminhão parado sem sinalização. Em decorrência da batida, o preparador físico Hecton Alves morreu e diversos atletas ficaram feridos, sendo atendidos no hospital de Gurupi.

