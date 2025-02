Tiktoker denuncia erro em balança de supermercado e viraliza nas redes; saiba o direito do consumidor Ela pesou os produtos novamente ao chegar em casa e constatou diferença de até 240 gramas Cidades|Do R7 13/02/2025 - 18h40 (Atualizado em 13/02/2025 - 18h55 ) twitter

Tiktoker pesa alimentos em casa e constata erro Reprodução/TikTok @dudafetzner.live

A tiktoker Duda Fetzner denunciou um erro na balança de supermercado que viralizou nas redes sociais. Ela publicou um vídeo nesta semana, mostrando a diferença no peso de frutas e verduras que havia comprado no supermercado Bourbon Zaffari, de São Leopoldo (RS).

Ao chegar em casa, Duda pesou novamente os produtos em sua balança e constatou diferença de peso, em média, de até 240 gramas a mais em cada pacote de hortaliças e frutas.

O pacote cenoura, por exemplo, marcou 665 gramas na balança dela e, no rótulo do supermercado, estava com 902 gramas.

“Vocês podem estar se perguntando por que comprei, cheguei em casa e pesei? Eu prestei atenção quando fui comprar uma cabeça de alho e deu R$ 13, marcando que tinha 400 gramas. Então, algo não estava certo”, afirmou em vídeo.

‌



Após verificar todas as compras, ela retornou ao supermercado no dia seguinte. Segundo a tiktoker, no entanto, a balança já estava corrigida.

Ela disse que foi reembolsada pelo supermercado em R$ 28. “Mas a questão não é nem o troco, mas sim quantas pessoas passaram por ali naquele dia, e se isso é de agora ou não. Então é só um alerta que fica para quem frequenta supermercado. Eu frequento muito e sinto muito por isso estar acontecendo, porque a gente não sabe se é de hoje ou se é um erro ou não. Tomem cuidado”, alerta a tiktoker.

‌



O grupo Zaffari informou, em nota, que os procedimentos de pesagem de alimentos são realizados rigorosamente dentro da legislação por uma fornecedora e que não tem acesso ao equipamento nem autonomia para realizar reparos.

“A fornecedora certificou o funcionamento correto dos equipamentos e não constatou irregularidades, tendo as balanças em questão recebido laudo positivo”, afirmou em nota.

‌



Apesar disso, a empresa disse que está realizando uma sindicância interna na unidade onde se deu o ocorrido para apurar as circunstâncias.

Veja íntegra da nota do Zaffari

“O Grupo Zaffari, empresa que atua no setor de varejo há 90 anos, informa que os procedimentos de pesagem de alimentos em todas as 41 lojas de sua rede supermercadista são realizados rigorosamente dentro da legislação, utilizando balanças aferidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (InMetro), que exibem o selo do órgão e possuem lacres invioláveis conforme determinado por lei, sendo que as balanças são unicamente acessadas pela Toledo do Brasil, fornecedora de reputação internacional credenciada pelo InMetro. A empresa reforça, portanto, que não possui acesso ao equipamento nem autonomia para realizar reparos, manutenção ou qualquer tipo de interferência.

Cabe ainda ressaltar que, por rotina, as balanças de toda a rede são mensalmente verificadas pela fornecedora credenciada, recebendo laudos técnicos individuais que certificam as condições do equipamento, e que, especificamente na loja onde a situação mostrada no vídeo ocorreu, as balanças foram conferidas e aprovadas no dia 23 de janeiro de 2025 e nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Nas duas verificações, a fornecedora certificou o funcionamento correto dos equipamentos e não constatou irregularidades, tendo as balanças em questão recebido laudo positivo.

Independentemente do exposto acima, a empresa está realizando uma sindicância interna na unidade onde se deu o ocorrido para apurar as circunstâncias, visando eventuais ajustes que aprimorem ainda mais os processos operacionais."

Dicas para o consumidor

Segundo o Procon-SP, a pesagem dos produtos vendidos a granel deve ser efetuada diante do consumidor, em balança nivelada, partindo do zero. Além disso, os produtos a granel devem estar expostos à venda protegidos de poeira e insetos. Informações quanto à origem e preço devem ser apresentadas de forma clara, à vista do consumidor.

Veja as orientações do Procon-SP na hora das compras

Fazer uma lista do que realmente precisa, levando em conta o tamanho e os hábitos de sua família, para reduzir o risco de levar produtos desnecessários.

Pesquisar os preços nos folhetos publicitários e anúncios dos supermercados e compará-los com os preços praticados nos pontos de venda. Se perceber que o estabelecimento não está cumprindo a oferta, converse com o gerente e, se for o caso, denuncie a um órgão de defesa do consumidor.

Levar uma máquina de calcular pode ajudar muito no controle de gastos.

Não fazer compras com pressa, pois é necessário disponibilizar um tempo para comparar preços e marcas, ler os rótulos dos alimentos, verificar data de validade e condições da embalagem, por exemplo.

Evitar ir às compras com fome, assim, não será levado a comprar por impulso.

Identificar se determinadas ofertas são interessantes para você, avaliando o preço em relação à quantidade em diferentes marcas. Se o critério é o menor preço, pode haver marcas mais baratas.

Ficar atento às estratégias de marketing, como, por exemplo, disposição de uma marca de produto em oferta em corredores centrais, distante das gôndolas que contenham o mesmo produto com marcas diferentes. Essa manobra faz o consumidor deixar de comparar o preço desse produto com os demais, de outros fabricantes.

Verificar se você está economizando ao levar um produto com embalagem menor. Às vezes, a redução no preço não é proporcional à redução na quantidade.

Guardar o cupom fiscal do caixa para o caso de precisar trocar algum item.

Saiba também

O supermercado não pode vender de forma fracionada os produtos que já vêm do fabricante em embalagens padronizadas (cartela de iogurte com 6 unidades; pacote de papel higiênico com 4 unidades etc.).

As informações obrigatórias na embalagem referem-se a essa forma de apresentação.

Fonte: Procon-SP