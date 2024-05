Título de eleitor: prazo para emitir ou regularizar documento termina nesta quarta (8); assunto é destaque no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Prazo para regularizar o título de eleitor termina em uma semana (Nelson Jr./Ascom/TSE)

Acaba nesta quarta-feira (8) o prazo para emissão ou regularização do título eleitoral. Após essa data, quem estiver com pendências junto à Justiça Eleitoral não poderá participar das eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano.

O tema é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (6), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

Entre as pesquisas relacionadas com aumento repentino estão: “regularizar título eleitor online 2024″, “regularizar título eleitor online 2024″ e “prazo para transferir título eleitor 2024″. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo: