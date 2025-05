TV Atalaia, afiliada da Record, faz 50 anos e é homenageada na Câmara dos Deputados Sessão solene destacou a contribuição da emissora sergipana para a cultura regional, o jornalismo local e a democracia Cidades|Do R7, em Brasília 21/05/2025 - 18h29 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h29 ) twitter

Ocuparam a mesa Grace Franco, diretora executiva da TV Atalaia; Augusto Franco Neto, superintendente da TV Atalaia; deputada federal Yandra Moura (União-SE); governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; André Dias, superintendente de rede da Record TV; e Débora Leite, secretária de Saúde de Aracaju Rede Record/Reprodução - 21.05.2025

A Câmara dos Deputados promoveu, nesta quarta-feira (21), uma sessão solene pelos 50 anos da TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe.

O evento reuniu lideranças políticas, representantes da sociedade civil e profissionais da comunicação para marcar a trajetória da emissora, considerada uma referência em programação regional.

Com mais de oito horas diárias dedicadas ao conteúdo local, a TV Atalaia foi lembrada como um canal de aproximação com o público e de valorização da cultura sergipana.

O superintendente de rede da Rede Record, André Dias, destacou o papel das afiliadas na capilaridade da informação. “Conseguimos falar com cada brasileiro em sua linguagem, com sua cultura e seu jeito próprio”, afirmou.

Proposta pela deputada federal Yandra Moura (União-SE), a solenidade também contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, que elogiou a atuação da emissora no cenário atual, marcado pela proliferação de desinformação nas redes.

“A TV Atalaia mantém seu compromisso com a verdade e com a população sergipana”, afirmou.

História

Fundada em 17 de maio de 1975 por Augusto Franco, a emissora foi pioneira em exibir programação totalmente colorida no Norte e Nordeste, além de ter implantado o primeiro sinal digital em Sergipe.

Hoje, a TV integra o Sistema Atalaia de Comunicação, administrado por Walter Franco e seus filhos, Grace Franco e Augusto Franco Neto.

Durante a cerimônia, diversos parlamentares e autoridades prestaram homenagens. O superintendente do Sistema Atalaia, Augusto Franco Neto, relembrou a visão de seu avô ao criar a emissora. Já a diretora executiva, Grace Franco, agradeceu aos profissionais que atuam nos bastidores da empresa.

