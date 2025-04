Universal Socioeducativo leva atendimento oftalmológico a jovens da Fundação Casa Mutirão no Complexo do Brás será feito neste domingo (19) e oferece consultas e óculos gratuitos Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 17h10 (Atualizado em 18/04/2025 - 17h10 ) twitter

Conversa com integrantes da Universal Socieducativo Universal Socioeducativo/Divulgação

O programa social USE (Universal Socioeducativo) promove neste domingo (19) um mutirão de atendimento oftalmológico para internos da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) no Complexo do Brás. A ação ocorrerá das 8h às 17h e prevê até 200 consultas.

Uma equipe de cerca de 10 profissionais da saúde, incluindo três médicos oftalmologistas, participará da iniciativa.

O atendimento será realizado em um ônibus adaptado como consultório móvel. O veículo atenderá os cinco centros da Fundação Casa localizados no Complexo do Brás: Cora Carolina, Itaparica, Juquiá, Rio Paraná e Rio Tâmisa.

Durante os exames, adolescentes com diagnóstico de doenças oftalmológicas serão encaminhados para tratamento em instituições parceiras, como o Instituto Suel Abujamra e o Instituto BOS (Banco de Olhos de Sorocaba).

Caso haja prescrição de óculos, estes serão confeccionados e entregues gratuitamente em até 30 dias após a consulta.

Motivação

O pastor Ulisses Gomes, responsável pelo USE, destacou a motivação da iniciativa. Segundo ele, há algum tempo, a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, falou a respeito da dificuldade imensa que tinha de conseguir exames, tanto para adolescentes cumprem medidas socioeducativas, assim como também para servidores e também famílias desses jovens.

“E aí a deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP) deu essa ideia para a gente fazer um dia diferente, com a carreta solidária. Na verdade, ônibus solidário, qual nós vamos atender esses jovens.”

O pastor ressaltou a dificuldade dos jovens em obter atendimento oftalmológico: “Entendemos dificuldade é muito grande para eles possam ter ou fazer esses. E para ter óculos, então, é um pouco mais difícil ainda. Então, em parceria com a Fundação Casa, nós entendemos esse movimento, esse mutirão, seria benéfico para esses jovens.”

A ação visa também transmitir uma mensagem positiva aos adolescentes: “Mostrar para esses jovens também, sim, não há necessidade deles entrarem na vida errada para conseguir o querem. E também vai auxiliar esses jovens na leitura”, completa.

