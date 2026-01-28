Vídeo mostra momento em que explosão de pneu de caminhão mata borracheiro Trabalhador fazia reparo no veículo com um colega ao lado; o caso é investigado como acidente de trabalho

Um trabalhador morreu enquanto fazia reparo no pneu de um caminhão em Sorriso, no Mato Grosso. O funcionário, de 43 anos, fazia o conserto do pneu enquanto um colega o acompanhava ao lado.

No momento em que o colega dá um passo para trás, acontece a explosão, levantando uma densa fumaça. O borracheiro foi o único atingido pela explosão e morreu no local. O caso é investigado como acidente de trabalho.

