Mulher com sinais de embriaguez invade distribuidora de bebida com carro e deixa feridos; assista

No último domingo (1º), Sâmia Silva Sá, de 21 anos, invadiu uma distribuidora de bebidas com seu carro, em Palmas (TO), e deixou ao menos dois feridos. Segundo a Polícia Militar e os funcionários do estabelecimento, ela apresentava sinais de embriaguez.



Os atendentes da distribuidora informaram que, antes do acidente, a mulher chegou a entrar no local em busca de uma bebida e teria brigado com dois atendentes. Após a confusão, um dos funcionários a retirou do local e impediu que ela entrasse novamente.



Depois disso, ela pegou o carro e invadiu o lugar, deixando ao menos dois feridos. Uma mulher teve escoriações leves no pé e um homem foi pressionado entre o carro e uma pilastra, mas ficou bem.



Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver que ela invadiu a distribuidora e, após sair do carro, seguiu arrumando confusão com os funcionários do estabelecimento.