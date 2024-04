Mulher briga e causa confusão em unidade de saúde ao flagrar marido com a amante Vídeo divulgado em rede social mostra o momento em que a esposa traída troca tapas e dá puxões de cabelo

Duas mulheres brigaram e causaram grande confusão na UPA do Distrito Industrial, em Ananindeua, em Belém. Segundo informações, o marido de uma das mulheres estaria com uma suposta amante no local. Ele pasou mal e foi levado por ela para a unidade de saúde, mas a esposa dele soube da situação e foi até lá fazer o flagrante. Assim que chegou, a esposa partiu pra cima da suposta amante.

O vídeo divulgado em uma rede social mostra a mulher já entrando na sala de atendimento médico e indo pra cima da outra mulher. Elas trocam puxões de cabelo e foram separadas por um grupo de médicos e enfermeiros.