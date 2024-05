Volume da Lagoa dos Patos sobe e aumenta nível de alerta nas cidades do Sul do estado Municípios de São Lourenço do Sul, Pelotas , Rio Grande e São José do Norte aumentaram o nível de alerta para os moradores

Sul do Rio Grande do Sul em alerta após subida do volume da Lagoa dos Patos (Eduardo Rodrigues/ESTADÃO CONTEÚDO — 16.05.2024—)

Dados do DRHS/SEMA-RS (Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul) apontam que o volume da Lagoa dos Patos em São Lourenço do Sul chegou a 2,80m acima da cota de inundação. Essa é o maior volume registrado na região desde o começo das enchentes no Rio Grande do Sul .

O aumento da lagoa se dá com a descida da água de Porto Alegre para a região Sul do estado, para desembocar no Oceano Atlântico. Com isso cidades do Sul, como Pelotas, Rio Grande e São José do Norte aumentam o alerta de enchentes.

Na cidade de Rio Grande, durante a madrugada, a defesa Civil, órgãos de segurança e voluntários atuaram no resgate de cerca de 600 pessoas. Como a lagoa deve continuar subindo, o prefeito Fabio Branco (MDB), por meio das redes sociais da cidade, alertou a população sobre os perigos.

“Nas áreas de riscos, vamos ter ainda o nível Lagoa ainda muito alto e talvez em alguns momentos, dependendo do vento, o aumento do atingimento dessas áreas. Então, fica aqui o nosso pedido e preocupação que todos se preocupem com os próximos dias”, alertou o prefeito.

Em São José do Norte, localizada do outro lado da lagoa, a prefeitura informou no começo da tarde de hoje a Defesa Civil informa da elevação das enchentes e dos alagamentos das ruas da cidade. Por lá, são 119 pessoas e 62 animais (46 cachorros e 16 gatos) abrigados.

Outra cidade que é diretamente atingida pela elevação do nível da Lagoa é Pelotas. No boletim da manhã de hoje foi informado que há 673 pessoas em abrigos de gestão municipal. A prefeita da cidade, Paula Schild Mascarenhas (PMDB), informou que o alerta deve continuar, já que não é possível dizer o limite que as águas chegarão.

“Não temos projeção de até onde as águas podem chegar, portanto, é preciso que a população fique em alerta. As áreas vermelhas não devem estar habitadas, e pedimos para quem esteja nelas ou resolveu retornar, que saia imediatamente”.

Nas redes sociais, a prefeitura listou quais são as áreas de risco da cidade.

De acordo com relatório do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), vento sobre a Lagoa dos Patos está fraco, mas deve ocorrer vento sul moderado até 35 km/h entre sexta e sábado, podendo persistir na segunda-feira.