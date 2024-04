Descubra o significado da sigla UF no seu documento de identidade

Alto contraste

Nos documentos de identidade, é comum encontrar o campo "UF", juntamente da sigla do órgão emissor do documento. No entanto, ao se deparar com a sigla, muitos brasileiros se questionam sobre qual o significado. As UFs são as Unidades Federativas, referente aos Estados brasileiros e ao Distrito Federal (DF). A denominação é dada devido aos estados serem autônomos, porém não soberanos.

