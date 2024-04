Descoberta arqueológica: Tumba de 2.500 anos revela segredo histórico na Itália

Alto contraste

Durante as obras de restauração na Necrópole de San Giuliano, na cidade de Barbarano Romano, na Itália, arqueólogos fizeram uma descoberta sobre a antiga civilização etrusca. Uma tumba perfeitamente preservada, com cerca de 2.500 anos, foi encontrada durante escavações recentes, revelando uma visão fascinante do passado.

