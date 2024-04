Descubra a flor que simboliza o mês do seu aniversário!

Alto contraste

A+

A-

Opções de flores Opções de flores (Escola Educação)

Você já ouviu falar no calendário floral? É uma tradição que associa uma flor específica a cada mês do ano. Por esse motivo, algumas flores adquirem significados particulares em certas épocas do ano e são integradas ao calendário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Você teria uma rã-touro de estimação? Este homem faz até aniversário

• Qual flor simboliza o mês em que você nasceu? Encontre aqui!

• Inclua estes 5 peixes na sua dieta e melhore sua saúde!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.