Aposta simples do Rio de Janeiro leva R$ 33,7 milhões da Mega-Sena; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 26/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aposta da Mega-Sena pode ser feita por meio de aplicativo LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.01.2025

Uma aposta simples do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas da Mega-Sena e vai levar sozinha o prêmio de R$ 33,7 milhões. O concurso 2.906, sorteado nesta terça-feira (26), teve os seguintes números: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49.

Os 5 acertos tiveram 43 apostas ganhadoras, que receberão R$ 42.601,48 cada uma. Já os 4 acertos registraram 3.250 vencedores, com prêmio de R$ 929,09 para cada.

‌



O próximo sorteio terá prêmio de R$ 3,5 milhões, na quinta-feira (28). Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.

Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

‌



Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp