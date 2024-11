Atividades turísticas crescem 0,5% em setembro, na comparação com agosto, mostra IBGE Houve avanços em seis dos 17 locais pesquisados, sendo a contribuição positiva mais relevante a do Rio de Janeiro, com elevação de 14,9% Economia|Da Agência Estado 13/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h19 ) twitter

RJ impulsionou crescimento no turismo em setembro Tânia Rêgo/Agência Brasil/Acervo

O agregado especial de atividades turísticas cresceu 0,5% em setembro, na comparação com agosto, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Houve avanços em seis dos 17 locais pesquisados, sendo a contribuição positiva mais relevante a do Rio de Janeiro, com elevação de 14,9%, devido à realização do festival musical Rock in Rio.

O segmento de atividades turísticas opera 8,1% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 0,2% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com setembro de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,2% em setembro de 2024, quarto resultado positivo consecutivo, impulsionado pelo aumento na receita de restaurantes, espetáculos teatrais e musicais, agências de viagens, transporte aéreo de passageiros e serviços de reservas relacionados a hospedagens.