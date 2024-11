Árvore de mil anos chama a atenção e vira ponto turístico por sua beleza na Coreia do Sul

Uma árvore milenar da espécie Ginkgo biloba, localizada na cidade de Bangye-ri Wonju, na Coreia do Sul , chamou a atenção de turistas do mundo todo pela sua longevidade e beleza única. No outono , suas folhas caem e transformam o chão em um grande piso dourado, um sinal de boa colheita para os moradores da região. Reza a lenda que a árvore nasceu a partir do bastão de um monge e abriga uma grande serpente branca dentro dela.