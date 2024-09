Balança comercial tem saldo positivo de R$ 11,7 bilhões na primeira semana de setembro Superávit foi alcançado com exportações de R$ 42,24 bilhões e importações de R$ 30,4 bilhões, mostra levantamento do MDIC Economia|Do R7, em Brasília 09/09/2024 - 17h04 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h04 ) ‌



Dados foram divulgados nesta segunda-feira Tânia Rêgo/ Agência Brasil

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,11 bilhões, o equivalente a R$ 11,7 bilhões, na primeira semana de setembro, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (9) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) . O valor foi alcançado com exportações de US$ 7,57 bilhões (R$ 42,24 bilhões) e importações de US$ 5,46 bilhões (R$ 30,4 bilhões).

No acumulado do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, as exportações registraram estabilidade de 0,04% e somaram US$ 234,58 bilhões. Já as importações cresceram 6,1% e totalizaram US$ 178,39 bilhões. Ainda em relação ao intervalo, a balança comercial também apresentou superávit, totalizando US$ 56,19 bilhões.

Por setores

No levantamento por setores, a agropecuária e industria extrativa apresentaram queda, comparando ao mesmo mês de 2023, de 20,5% e 9,8%, respectivamente. Na contramão, teve crescimento de 25,3% da indústria de transformação e alcançou US$ 4,45 bilhões. Segundo o ministério, a combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.

Entre os produtos que puxaram a expansão das exportações na agropecuária estão animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (126,0%), produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (437,4%) e café não torrado (51,5%).

‌



Já na indústria extrativa, as o crescimento foi puxado pela venda de minério de ferro e seus concentrados ( 11,7%), minérios de cobre e seus concentrados ( 79,3%) e Minérios de níquel e seus concentrados ( 213,6%). Por fim, carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (41,5%), celulose (96,5%) e aeronaves e outros equipamentos (133,2%) contribuíram para o aumento da Indústria de Transformação.

Em relação às importações, até a primeira semana de setembro, as importações em agropecuária e industria de transformação registraram crescimento de 22,2% e 12,5%, respectivamente. Em contrapartida, a indústria extrativa teve queda 1,1%.