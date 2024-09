Balança comercial tem saldo positivo de R$ 28 bilhões em agosto Superávit foi alcançado com exportações de R$ 174,47 bilhões e importações de R$ 145,5 bilhões, mostra levantamento do MDIC Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 15h08 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dados foram divulgados nesta quinta-feira Tânia Rêgo/ Agência Brasil

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,828 bilhões, o equivalente a R$ 28,9 bilhões, em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (5) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) . O valor foi alcançado com exportações de US$ 29,079 bilhões (R$ 174,47 bilhões) e importações de US$ 24,251 bilhões (R$ 145,5 bilhões).

Comparado ao mesmo mês do ano passado, as exportações registraram queda de 6,5%. Em contrapartida, as importações cresceram 13%. Em relação ao acumulado do ano, as exportações cresceram 1,1% e somaram US$ 227,00 bilhões. Já as importações cresceram 6,6% e totalizaram US$ 172,92 bilhões.

Por setores

No levantamento por setores, a agropecuária e industria extrativa apresentaram queda, comparando ao mesmo mês de 2023, de 19,1% e 8,1%, respectivamente. Na contramão, teve crescimento de 0,6% e alcançou US$ 16,14 bilhões. Segundo o ministério, a combinação destes resultados levou a queda do total das exportações, que foi puxada principalmente pela diminuição de produtos como:

• Agropecuária: milho não moído, exceto milho doce (47,0% com queda de US$ 1,05 bilhões); soja (16,4% com queda de US$ 0,69 bilhões) e arroz com casca, paddy ou em bruto (48,7% com queda de US$ 0,03 bilhões).

‌



• Indústria Extrativa: minério de ferro e seus concentrados (13,7% com queda de US$ 0,39 bilhões); óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (5,3% com queda de US$ 0,20 bilhões); outros minerais em bruto (30,9% com queda de US$ 0,04 bilhões); minérios de níquel e seus concentrados (58,0% com queda de US$ 0,02 bilhões) e Outros minérios e concentrados dos metais de base (49,5% com queda de US$ 0,01 bilhões).

Parceiros comerciais

Segundo o ministério, as exportações aumentaram em ao menos seis países em agosto, entre eles Espanha, Itália, Emirados Árabes e Egito. No caso do Kuwait, o Brasil aumentou as exportações para o país em 320,5% com crescimento de US$ 0,1 bilhões.

‌



Já as importações, registraram aumento em 20 países, entre eles China, Japão, Estados Unidos, Irlanda e Catar. A maior taxa foi registrada pela Nigéria, que teve um crescimento de 584,4% nas importações.





‌