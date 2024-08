Balança comercial tem superávit de US$ 7,64 bilhões em julho Exportações somaram US$ 30,92 bilhões, e importações cresceram 15,7%, totalizando US$ 23,28 bilhões Economia|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h18 ) ‌



Dados foram divulgados nesta terça-feira (6) Divulgação/ Agência CNI

A balança comercial brasileira registrou em julho superávit de US$ 7,64 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira (6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços . As exportações cresceram 9,3% e somaram US$ 30,92 bilhões, e as importações também registraram aumento de 15,7%, totalizando US$ 23,28 bilhões. O saldo de US$ 7,64 bilhões representou uma queda de 6,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando houve superávit de US$ 8,2 bilhões.

No acumulado de janeiro a julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023, as exportações cresceram 2,4% e somaram US$ 198,20 bilhões. As importações cresceram 5,6% e totalizaram US$ 148,65 bilhões.

Como consequência, a balança comercial apresentou superávit de US$ 49,56 bilhões, com queda de 6,1% em relação ao ano passado, e a corrente de comércio registrou aumento de 3,8%, atingindo US$ 346,85 bilhões.

Em relação ao desempenho dos segmentos da economia, a agropecuária registrou crescimento de 8,3%, somando US$ 7,23 bilhões. Além do setor, a indústria extrativa teve um crescimento de 11,5%, movimentando US$ 7,09 bilhões.

Também houve aumento de 8,9% na Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,45 bilhões. Segundo o governo federal, a combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.

Importações

Em junho, as importações cresceram na agropecuária (35,9%), com US$ 0,48 bilhões, e na indústria da transformação (16,8%), que alcançou US$ 21,22 bilhões. A indústria extrativa teve queda de 1,1%, chegando a US$ 1,42 bilhões.

Parceiros comerciais em julho

Segundo o ministério, entre os principais parceiros comerciais, as exportações para a Argentina em julho caíram 27,8% e somaram US$ 1,17 bilhões. Na contramão, as importações do país vizinho aumentaram 20% e totalizaram US$ 1,20 bilhões.

Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou déficit de US$ 0,03 bilhões, e a corrente de comércio diminuiu 9,5%, alcançando US$ 2,37 bilhões.

No caso de China, Hong Kong e Macau, as exportações subiram 16,3% e somaram US$ 10,26 bilhões. No caso das importações, houve um aumento de 31,5%, totalizando US$ 5,61 bilhões. Assim, a balança comercial apresentou superávit de US$ 4,65 bilhões, e a corrente de comércio aumentou 21,2%, alcançando US$ 15,87 bilhões.

As exportações para os Estados Unidos e União Europeia também tiveram alta, com um crescimento de 15,3% e 20%, respectivamente. Em relação aos Estados Unidos, as importações aumentaram 7,7% e chegaram a US$ 3,62 bilhões. Na União Europeia, as importações subiram 5,5%, totalizando US$ 4,21 bilhões.