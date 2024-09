Brasil tem 56% das indústrias funcionando em plena capacidade, diz pesquisa Índice é o maior desde dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quando registraram 48%;Centro-Oeste e Norte tiveram saldo mais positivo Economia|Do R7, em Brasília 06/09/2024 - 18h32 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h32 ) ‌



índice é o maior desde janeiro de 2023 Wilson Dias/Agência Brasil

O Brasil tem 56% das micro e pequenas indústrias funcionando em plena capacidade, segundo a Pesquisa Indicador Nacional de Atividade da Micro e Pequena Indústria, divulgada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria nesta sexta-feira (6). O índice é o maior desde dezembro de 2022 e janeiro do ano passado, quando registraram 48%. O Centro-Oeste e o Norte são as regiões com o saldo mais positivo com 64%, seguido do Sul, com 59%.

Para a pesquisa foram realizadas 712 entrevistas a funcionários de micro e pequenas empresas, de regiões metropolitanas e do interior de São Paulo. A margem de erro máxima para o total da amostra é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos considerando um intervalo de confiança de 95%. Os dados foram colhidos entre 15 e 31 de julho deste ano.

A pesquisa mostra que as micro empresas tem 55% da produção e prestação de serviço funcionando, 23% com parte das atividades paradas. Já as pequenas indústrias o número é um pouco maior, são 66% funcionando, 27% com alguns serviços parados. As atividades totalmente paradas representam 18% e 6%, respectivamente.

De acordo com a avaliação dos funcionários em relação à situação atual da empresa, cerca de 52% acreditam que o trabalho seguirá com boa satisfação, enquanto 11% tem um pensamento mais pessimista. Nas regiões, o Centro Oeste/Norte segue sendo a mais otimista com 59% das empresas analisando o cenário como positivo.

Em relação a expectativa da empresa nos próximos meses, 48% acreditam em uma melhora, enquanto 10% concordam em uma piora. Além disso, o número de empresas que acreditam que o poder de compra deve diminuir caiu de 51% no bimestre anterior (abril e maio) para 44%, e 39% acreditam que haverá estabilidade.