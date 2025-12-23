5 dicas para negociar dívidas atrasadas neste fim de ano Contratempos acontecem e o décimo terceiro pode ser fundamental para colocar as contas em dia

A Caixa oferece condições especiais para você negociar dívidas atrasadas

Quem nunca passou sufoco para deixar as contas em dia, não é mesmo? Afinal, fim de ano sempre tem gastos com viagens, presentes e até mesmo imprevistos, como um eletrodoméstico ou celular quebrado. As emergências acontecem e quase nunca conseguimos prevê-las.

O Mapa da Inadimplência do Serasa lançado em outubro apontou que os brasileiros entre 41 e 60 anos são a faixa etária mais endividada do país, representando 35,4% dos inadimplentes. Na sequência estão as faixas etárias de 26 a 40 anos (33,6%), acima de 60 anos (19,7%) e os jovens entre 18 e 25 anos (11,3%).

Para te ajudar a resolver este problema, a CAIXA Adimplência separou 5 dicas importantíssimas:

Veja o quanto você está devendo;

Faça uma planilha para identificar o quanto ganha e gasta e quanto pode reservar para negociar dívidas atrasadas;

Aproveite o décimo terceiro e negocie à vista com desconto;

Se tiver dívida com a CAIXA, entre no site caixa.gov.br/tudoemdia e consulte as condições e canais de atendimento;

Siga as dicas e fique adimplente neste fim de ano.

Portanto, se surgir algum imprevisto, verifique suas condições para negociar as dívidas atrasadas com a CAIXA: existem descontos de até 90% ou parcelamentos em até 120 vezes.

