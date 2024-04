Impacto da Lava Jato: Estudo aponta perda de 4,44 milhões de empregos

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

A operação que visava a combater a corrupção no setor de petróleo e gás teve um custo significativo para a economia, deixando um desafio considerável para a reconstrução de diversos segmentos. A Lava Jato resultou na perda de 4,44 milhões de empregos entre 2014 e 2017 e em uma redução de 3,6% no Produto Interno Bruto (PIB) durante o mesmo período. No período de 2015 a 2018, as maiores construtoras brasileiras viram sua receita diminuir em 85%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Lava Jato afetou 4,44 milhões de empregos, aponta estudo

• Imposto de Renda: Receita recebe 2,2 milhões de declarações

• Pleomele Verde (Dracaena reflexa): veja o passo a passo de cultivo descomplicado para um ambiente mais verde!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.