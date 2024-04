O que acontece com o empréstimo consignado após a morte de um segurado do INSS?

Empréstimos consignados, aqueles descontados diretamente da aposentadoria ou pensão, tornaram-se uma opção cada vez mais popular entre os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com um aumento de 54% nas concessões em apenas um mês. Apesar dessa popularidade, poucos sabem o que acontece com a dívida quando o segurado vem a falecer. Ao contrário do que muitos pensam, a dívida não é automaticamente extinta.

