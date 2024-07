Concurso do BNDES terá cota de 30% das vagas para negros após acordo com Ministério Público Seleção, cujo edital foi lançado nesta segunda, também terá reserva de 15% das chances para pessoas com deficiência Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 19h31 (Atualizado em 22/07/2024 - 19h46 ) ‌



Último concurso do banco, em 2012, teve reserva de 15% das vagas para negros Isa Lima/Secom UnB - 06.01.2015

O concurso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) terá 45% das vagas reservadas, 30% para candidatos negros e 15% para PcD (pessoas com deficiência). Anunciada nesta segunda-feira (22), a seleção foi objeto de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a instituição e o MPF (Ministério Público Federal) para aumentar o quantitativo de negros no órgão.

O último concurso do banco, em 2012, ocorreu antes da Lei nº 12.990/2014, que reserva 20% das vagas de concursos da Administração Pública Federal a pessoas negras. Por isso, à época, o edital reservou apenas 15% das vagas para pessoas pretas e pardas.

Segundo os dados divulgados pelo MPF, atualmente o quadro funcional do BNDES tem 14,5% empregados negros e 2,05% PcD. No primeiro caso, o percentual está muito distante de representar a realidade brasileira, já que 55% da população do país se declara preta ou parda, de acordo com o Censo 2022. Já no segundo, o órgão está abaixo da exigência mínima legal, de manter 5% de pessoas com deficiência no quadro de funcionários.

Em nota, o Ministério Público explicou a decisão. “Tanto MPF quanto BNDES consideraram pertinente a previsão de um percentual superior ao previsto na legislação atual, tendo em vista que um dos objetivos do acordo é obter o maior espelhamento possível da representatividade social do país no corpo institucional do banco”, diz o texto.