Concurso do TSE deve chamar muitos aprovados em cadastro reserva, afirma professor Para o especialista, também chama a atenção a regionalização do concurso que beneficia os candidatos por diminuir a concorrência

Alto contraste

A+

A-

Concurso do TSE oferece 395 vagas Marcelo Camargo / Agência Brasil

O concurso unificado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve chamar muitos candidatos aprovados no cadastro reserva. É o que diz o especialista em mentoria para concursos públicos Deodato Neto. “O cadastro de reserva dessa seleção beneficia muito os candidatos. São muitas vagas e a rotatividade dos TREs é muito grande”, afirma “Como o concurso tem dois anos de prazo e pode ser prorrogado por mais dois, o candidato tem quatro anos para ser chamado. Com certeza a Justiça Eleitoral vai chamar um número muito expressivo de candidatos”, afirma. Segundo o Deodato, assim como no CNU (Concurso Nacional Unificado), quem participar tem boas chances de se tornar servidor público.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro aspecto que chamou a atenção do especialista foi a regionalização das vagas. “Há vagas para o Brasil inteiro, praticamente todos os estados. Na carreira administrativa. Além disso, se candidato prestar o concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ele só vai concorrer com candidatos que também escolheram o Distrito Federal, isso regionalizou o concurso. Então isso diminuiu a concorrência”, diz o especialista.“Para policial legislativo, me chamou bastante atenção que há 123 vagas, ou seja 123 candidatos de cada estado vão fazer a prova de títulos. Isso quer dizer que a rotatividade é grande e o concurso vai chamar muita gente”, afirma.

Segundo o professor, o histórico de seleções da Justiça Eleitoral dá pistas de que haverá muitos convocados. “Com base em concursos anteriores, a convovação de candidatos do cadastro reserva é frequente. Isso aumenta as chances de nomeação para os candidatos que ficarem bem classificados”, diz.

O professor aconselha aos candidatos que estudem com foco a parte de conhecimentos básicos. “O concurso está dividido em parte básica e parte específica. A gente sempre recomenda focar muito a parte básica que é português, direito administrativo e direito constitucional eleitoral”, afirma. Ainda segundo Deodato, as provas para os cargos de agente judiciário e técnico administrativo não serão muito difíceis. “Não serão cobradas questões de informática e raciocínio lógico, além de não terem redação”, explica.

Publicidade

Veja abaixo o resumo do edital com as principais informações do concurso TSE Unificado

Distribuição das Vagas:

• 126 vagas para Analista Judiciário

Publicidade

• 269 vagas para Técnico Judiciário

• Formação de cadastro reserva

Publicidade

Reservas de Vagas:

• 20% para pessoas negras

• 10% para pessoas com deficiência

• 3% para pessoas indígenas

Organização:

• Cebraspe

Inscrições:

• 4 de junho a 18 de julho

Taxas de Inscrição:

• Técnico Judiciário: R$ 85

• Analista Judiciário: R$ 130

• Isenção de Taxa: Disponível para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

Fases do Concurso:

• Provas objetivas (eliminatório e classificatório) para todos os cargos

• Prova discursiva (eliminatório e classificatório) para Analista Judiciário

• Teste de aptidão física (eliminatório) para Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial

• Avaliação de títulos (classificatório) para Analista Judiciário

Remunerações:

• R$ 8.529,65 Técnico Judiciário

• R$ 13.994,78 Analista Judiciário

• R$ 9.773,56 Agente da Polícia Judicial

Distribuição dos cargos de Analista Judiciário

• Área administrativa

• Área administrativa com especialidade em contabilidade

• Apoio especializado com especialidades em arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, enfermagem (30 horas), engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina (clínica médica - 20 horas, psiquiatria - 20 horas, medicina do trabalho - 20 horas), odontologia (30 horas), psicologia, serviço social, tecnologia da informação

• Área jurídica

Distribuição dos cargos de Técnico Judiciário

• Área administrativa, especialidade em policial judicial (R$ 9.773,56)

• Apoio especializado, especialidade em programação de sistemas (R$ 8.529,65)

Cronograma do Concurso

• Inscrições: 4/6 a 18/7/2024

• Solicitação de isenção da taxa: 4/6 a 18/7/2024

• Divulgação dos locais de prova: 6/9/2024

• Provas: 22/9/2024

• Divulgação dos gabaritos oficiais: 27/9/2024

• Resultado final das provas: 28/10/2024

• Todas as fases do concurso serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

Distribuição das vagas do concurso

As vagas serão distribuídas nos quadros de pessoal das seguintes cortes eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.