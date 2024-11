‘Cuidar da economia para sermos o menos afetados possível', diz Haddad após vitória de Trump Ministro diz ser preciso diferenciar o que foi dito pelo republicano do que vai ser feito; ‘Dia amanheceu mais tenso’, afirmou Haddad Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 10h04 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h25 ) twitter

Haddad repercutiu vitória de Trump nos EUA Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (6) que o discurso de Donald Trump após a vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos foi mais “moderado” do que o da campanha. Segundo Haddad, é preciso diferenciar o que foi dito e o que vai ser feito. O ministro avaliou, no entanto, que o dia amanheceu “mais tenso” com a vitória do republicano.

“Na campanha, foram ditas muitas coisas que causam apreensão no mundo inteiro, não só no Brasil, mas também na Europa, nos países emergentes”, disse em entrevista a jornalistas na chegada ao Ministério da Fazenda.

Na avaliação do ministro, é necessário esperar mais para analisar os impactos do resultado.

“O dia amanheceu mais tenso. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, a gente sabe que as coisas muitas vezes não se traduz da maneira que foram anunciadas, e o discurso pós vitória não oficial já é um discurso mais moderado do que a campanha. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, do Brasil, das finanças, da economia, para ser o menos afetados possível qualquer que seja o cenário externo.

‌



Haddad comentou ainda o fato de os números indicarem que Trump também teve uma “vitória inequívoca” no Senado e na Câmara dos Deputados dos EUA.

“Vamos ver os desdobramentos do governo Trump a partir do ano que vem. Muito do que foi dito na campanha possivelmente vai ser moderado, vai ser mediado pela sociedade, apesar de a vitória ter sido inequívoca também no Parlamento, então ele vai ter muitos graus de liberdade. Mas a vida depois trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, trata de moderar”, completou.