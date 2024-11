Mais maduro, Trump evita discurso do ‘nós contra eles’ e pode unir os Estados Unidos

Donald Trump mudou de postura em seu primeiro discurso após ser eleito presidente dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (6). Segundo o economista e especialista em relações internacionais Igor Lucena, o republicano fugiu do discurso "nós contra eles", baixou o tom agressivo da campanha e se apresentou "mais maduro" ao favorecer a união do povo americano pela reconstrução do país. Mesmo assim, Lucena diz que o empresário deve enfrentar forte polarização em seu governo, além de ter de lidar com a rivalidade com a imprensa americana. O ex-presidente venceu em estados considerados decisivos, como Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte.