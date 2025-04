Emprego e faturamento da indústria crescem, mas renda do trabalhador cai, mostra CNI Estudo indica que rendimento médio do empregado do setor caiu 1% em fevereiro; massa salarial também está em trajetória de queda Economia|Do R7, em Brasília 07/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudo mostra que rendimento médio do trabalhador da indústria caiu 1% em fevereiro Jonne Roriz/Estadão Conteúdo/09.02.2011

O faturamento real, horas trabalhadas e emprego da indústria de transformação avançaram em fevereiro na comparação com o mês anterior. Por outro lado, no entanto, a massa salarial real e o rendimento médio do trabalhador do setor recuaram no período. Os dados são do levantamento “Indicadores Industriais”, divulgado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta segunda-feira (7).

Segundo o estudo, na passagem de janeiro para fevereiro, o emprego na indústria cresceu 0,4%, registrando o segundo resultado positivo do ano. Em 2025, os postos de trabalho no setor acumulam alta de 0,8%. “Embora 0,4% seja um percentual baixo, trata-se de um crescimento significativo quando falamos de uma evolução mensal do emprego”, pontua Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI.

Outro dado positivo foi o faturamento real da indústria, que avançou 1,6% no período. É a segunda alta consecutiva do índice, que acumula expansão de 5,5% no bimestre. Na comparação com o mesmo bimestre de 2024, a alta alcança 11,8%.

O número de horas trabalhadas na indústria de transformação também avançou em fevereiro. A alta de 2% é a segunda consecutiva, acumulando crescimento de 3,3%. Na comparação do bimestre com o mesmo período do ano passado, as horas trabalhadas se mostram 4,5% superiores.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Rendimento em queda

Apesar dos resultados positivos, o rendimento médio real do trabalhador da indústria caiu 1% em fevereiro de 2025, na comparação com janeiro. O indicador mostra queda de 4,1% na comparação do primeiro bimestre de 2025 com igual período fevereiro de 2024.

O estudo mostra ainda que a massa salarial real do setor industrial também está em trajetória de queda, tendo recuado 0,6% em fevereiro. Na comparação do primeiro bimestre de 2025 com igual período de 2024, o índice se mostra 1,4% inferior.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp