Estudo revela que Brasil alcançou em 2023 recorde de 28.524 empresas vendendo para o exterior Regiões Norte e Centro-Oeste são as que tiveram maior crescimento percentual de empresas exportadoras no ano passado

Alto contraste

A+

A-

Brasil teve 28.524 empresas exportando Brasil teve 28.524 empresas exportando (Tânia Rego/ Agência Brasil)

O Brasil alcançou no ano passado o recorde de 28.524 empresas vendendo para o exterior. A marca superou em 2% o resultado de 2022. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (3) em um relatório da Secex-MDIC (Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

De acordo com o estudo, as regiões Norte e Centro Oeste foram as que tiveram o maior aumento percentual de novas empresas brasileiras exportadoras em 2023. O maior crescimento percentual foi do Norte, com 8,8%. O Centro-Oeste teve alta de 8% e o Sul, de 2,6%. O Sudeste teve crescimento de 1,4%.

A região Nordeste teve queda de 1,6%. De acordo com a pasta, o resultado foi puxado pelo recuo de 3,9% no número de micro e de 2,4% de grandes empresas participando do comércio exterior. A região registrou o maior crescimento percentual em relação às empresas exportadoras de pequeno porte: 7,5%.

O levantamento mapeou o crescimento a partir do porte das empresas (micro, pequenas, médias e grandes), cruzando com informações sobre produtos exportados, destino (blocos e países) e origem (regiões e estados).

O levantamento aponta que a maior alta percentual entre empresas de grande porte se deu no Centro-Oeste: 11%. As microempresas se destacaram na região Norte, onde houve crescimento de 10% nesse segmento.

Os números absolutos mostram que há concentração de empresas exportadoras nas regiões Sudeste e Sul, sendo 83,6% no caso das microempresas, 88,3% nas pequenas e 87,7% nas médias e grandes.

Ranking geral

Das 28.524 firmas exportadoras de 2023, 59% são médias e grandes, 21,2% são microempresas e 18,9% são de pequeno porte. Há 0,8% de empesas classificadas como não mercantis, que são entidades como fundações sem fins lucrativos ou governamentais, por exemplo.

Entre os setores que mais exportaram, o destaque no ano passado foi a agropecuária, com crescimento de 7% nas empresas médias e grandes e de 4,5% nas de pequeno porte. A indústria de transformação cresceu nesses dois universos, respectivamente 2,6% e 1%.

Em relação aos destinos dos produtos, a China lidera em todas as categorias, com crescimentos percentuais de 17% (pequeno porte), 9,8% (médias e grandes) e 1% (microempresas).

Veja o total de empresas e de valores de exportação por região, em 2023:

• Centro-Oeste

- 981 empresas exportadoras; R$ 48,8 bilhões exportados

- Destaque para o Mato Grosso, com R$ 29 bi exportados

• Nordeste

- 1.547 empresas exportadoras; R$ 23,7 bilhões exportados

- Destaque para a Bahia, com R$ 11 bi exportados

• Norte

- 1.277 empresas exportadoras; R$ 29,5 bilhões exportados

- Destaque para o Pará, com R$ 22,4 bi exportados

• Sudeste

- 16.714 empresas exportadoras; R$ 150,4 bilhões exportados

- Destaque para São Paulo, com R$ 72,4 bi exportados

• Sul

- 8.751 empresas em 2024; R$ 64,7 bilhões exportados

- Destaque para o Paraná, com R$ 28,6 bi exportados