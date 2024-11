Festival gastronômico deve movimentar R$ 20 milhões na Grande São Paulo Consumidores podem aproveitar menus a preços fixos entre R$ 54,90 e R$ 149,90 até 24 de novembro Economia|Yara Ferraz 25/10/2024 - 04h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 04h09 ) twitter

Menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa serão servidos em mais de 100 restaurantes Elias Gomes/ divulgação Restaurant Week

Mais de 180 restaurantes da Grande São Paulo participam de festival que oferece menus completos a valores mais acessíveis. A 33ª edição do Restaurant Week deve gerar um faturamento de aproximadamente R$ 20 milhões, com expectativa de impactar cerca de 300 mil pessoas. A movimentação nas unidades participantes deve ser até 80% maior na comparação com os dias comuns.

Os menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, têm preços fixos entre R$ 54,90 e R$ 149,90. Os valores variam de acordo com o almoço ou jantar e também pela categoria, que vai do mais básico até uma experiência “premium”. “Nosso intuito é democratizar a boa gastronomia”, afirmou o idealizador do evento, Fernando Reis.

Segundo Reis, o evento também é uma oportunidade para que o público de outras faixas etárias conheçam os restaurantes disponíveis em São Paulo. “Hoje, a maioria do público dos restaurantes tem mais de 30 anos de idade. Mas, os mais jovens também vêm percebendo que os valores dos menus podem ficar perto dos de fast foods”, completou.

‌



Os pratos servidos são variados e incluem estabelecimentos de culinária francesa, italiana, japonesa, mediterrânea, entre outras especialidades. O tema do festival esse ano é “diversidade e culinária regional”.

A expectativa é que mais de 250 mil menus sejam vendidos durante o período do festival. A Restaurant Week vai até 24 de novembro.