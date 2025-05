Meu INSS: primeiro passo

Ao entrar no site ou aplicativo Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/#/login), você vai precisar se logar com senha com o cadastro gov.br. Se ainda não o fez, você precisará completá-lo antes de continuar.

A partir desta terça-feira (13), o INSS começou a notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraude e tiveram os benefícios descontados

